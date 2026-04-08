Maltempo allerta meteo arancione e gialla 9 aprile 2026 per rischio idrogeologico | le regioni colpite

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile 2026, le autorità hanno emesso allerte meteo di colore arancione e giallo per alcune regioni italiane, tra cui Molise e Abruzzo. La Protezione Civile ha segnalato un rischio idrogeologico e idraulico legato alle condizioni del maltempo in queste aree. Le previsioni indicano possibili precipitazioni e criticità legate alle piogge intense previste per la giornata.

Domani, 9 aprile, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione e gialla in Molise e Abruzzo per rischio idrogeologico e idraulico. Sul resto d’Italia tempo stabile e soleggiato, con temperature generalmente sopra le medie stagionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 7 aprile 2026 per rischio idrogeologico: le regioni colpiteIn un contesto soleggiato e asciutto su tutta l'Italia, non mancano alcune criticità per le regioni colpite dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 8 aprile 2026 per rischio idrogeologico: le regioni colpiteAncora criticità idrogeologiche per le regioni colpite dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi.

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