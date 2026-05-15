Alta Badia sotto la nevicata primaverile camera car a Corvara

Una nevicata inaspettata ha interessato la zona dell’Alta Badia in piena primavera, portando un manto di neve fresca sui paesaggi. Durante l’evento, una camera car ha ripreso il tratto tra Corvara in Badia e la frazione di Colfosco, entrambi in provincia di Bolzano. Le immagini mostrano le strade imbiancate e le montagne circostanti coperte di neve, creando un contrasto con il clima tipicamente più mite di questa stagione. Nessun incidente è stato segnalato e le autorità monitorano la situazione.

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Camera car tra Corvara in Badia e la frazione di Colfosco, in provincia di Bolzano, durante la nevicata primaverile che sta proseguendo nella tarda mattinata di venerdì 15 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alta Badia sotto la nevicata primaverile, camera car a Corvara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nevicata primaverile imbianca le Dolomiti, drone in volo a ColfoscoIl drone in volo a Colfosco, frazione di Corvara in Badia, in provincia di Bolzano, mostra il paesaggio cambiato completamente in poche ore grazie... Alta Badia, il vento forte fa oscillare la seggioviaIl vento fortissimo che soffiava sulle Alpi ha portato alla chiusura di numerosi impianti sciistici in Alta Badia. L'Alta Badia sotto la neve: il drone in volo a ColfoscoLa neve annunciata si è presentata puntualmente sulle montagne dell'Alto Adige, soprattutto lungo la cresta di confine. Il limite delle nevicate nel corso della giornata, con il persistere della ... rainews.it Alta Badia: sopravvive 20 ore sotto la Neve dopo la valanga, il suo racconto è incredibile...L'imprenditore e sci alpinista Carluccio Sartori, 54 anni è rimasto sepolto dalla neve per oltre 20 ore dopo essere stato travolto da una valanga in Alta Badia. È incredibilmente sopravvissuto a una ... ilmeteo.it