Alta Badia sotto la nevicata primaverile camera car a Corvara
Una nevicata inaspettata ha interessato la zona dell’Alta Badia in piena primavera, portando un manto di neve fresca sui paesaggi. Durante l’evento, una camera car ha ripreso il tratto tra Corvara in Badia e la frazione di Colfosco, entrambi in provincia di Bolzano. Le immagini mostrano le strade imbiancate e le montagne circostanti coperte di neve, creando un contrasto con il clima tipicamente più mite di questa stagione. Nessun incidente è stato segnalato e le autorità monitorano la situazione.
Camera car tra Corvara in Badia e la frazione di Colfosco, in provincia di Bolzano, durante la nevicata primaverile che sta proseguendo nella tarda mattinata di venerdì 15 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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