Alta Badia il vento forte fa oscillare la seggiovia
Il vento intenso che ha interessato le Alpi ha causato l'oscillazione di una seggiovia in Alta Badia. In risposta, le autorità hanno deciso di chiudere diversi impianti sciistici nella zona per motivi di sicurezza. Nessun incidente è stato segnalato e le operazioni sono state sospese fino a nuovo avviso. La situazione rimane sotto controllo e le verifiche continueranno nelle prossime ore.
Il vento fortissimo che soffiava sulle Alpi ha portato alla chiusura di numerosi impianti sciistici in Alta Badia. Sono diventate virali le immagini della seggiovia Praduc che si vede oscillare in maniera impressionante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Articoli correlati
Julia Moling, gattista in Alta Badia, tra tramonti, stellate e branchi di lupi: «È la bellezza della montagna che ci fa uscire tutte le sere per andare al lavoro»Premessa, fare il gattista è una faticaccia: si fanno orari impossibili, non si ha mezzo giorno libero dalla fine di novembre a metà aprile, e invece...
Leggi anche: Vento forte sulle vette piacentine, allerta gialla per alta collina e montagna
Una selezione di notizie su Alta Badia
Argomenti discussi: Alta Badia, all'improvviso si alza il vento freddo: ed è subito neve; Eolico: piano Badia del Vento: Solo benefici per noi.
Alta Badia, all'improvviso si alza il vento freddo: ed è subito neveEcco le prime immagini della forte nevicata che ieri sera ha imbiancato l'Alta Badia ... msn.com