Alta Badia il vento forte fa oscillare la seggiovia

Il vento intenso che ha interessato le Alpi ha causato l'oscillazione di una seggiovia in Alta Badia. In risposta, le autorità hanno deciso di chiudere diversi impianti sciistici nella zona per motivi di sicurezza. Nessun incidente è stato segnalato e le operazioni sono state sospese fino a nuovo avviso. La situazione rimane sotto controllo e le verifiche continueranno nelle prossime ore.