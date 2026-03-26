Alta Badia il vento forte fa oscillare la seggiovia

Da tgcom24.mediaset.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vento intenso che ha interessato le Alpi ha causato l'oscillazione di una seggiovia in Alta Badia. In risposta, le autorità hanno deciso di chiudere diversi impianti sciistici nella zona per motivi di sicurezza. Nessun incidente è stato segnalato e le operazioni sono state sospese fino a nuovo avviso. La situazione rimane sotto controllo e le verifiche continueranno nelle prossime ore.

Il vento fortissimo che soffiava sulle Alpi ha portato alla chiusura di numerosi impianti sciistici in Alta Badia. Sono diventate virali le immagini della seggiovia Praduc che si vede oscillare in maniera impressionante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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