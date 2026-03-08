Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 9 marzo | le regioni a rischio

Domani, lunedì 9 marzo, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla e arancione per temporali e rischio idrogeologico in tre regioni. Le allerte sono state diramate in seguito a previsioni di maltempo che interessano diverse zone del paese. La comunicazione riguarda specificamente le aree soggette a possibili temporali e a problemi legati a eventi idrogeologici.

