L'Abruzzo si trova sotto un’allerta meteo gialla per temporali, comunicata dal Centro funzionale regionale. Nella giornata di giovedì 26 marzo, le temperature sono previste in calo e si registrerà neve di primavera nel fine settimana. La comunicazione riguarda le condizioni meteorologiche attese nella regione e le precauzioni da adottare.

Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo, nella giornata di giovedì 26 marzo. Lo comunica il Centro funzionale d'Abruzzo. Dopo la tregua di mercoledì, dunque, torna il maltempo a caratterizzare i primi giorni di una primavera che stenta a partire. Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Allerta meteo gialla sull'Abruzzo: temperature in discesa e neve di primavera nel fine settimana

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