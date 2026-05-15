Maltempo in Romagna | Finardi e Irene Grandi slittano di un giorno

A causa delle condizioni meteorologiche avverse in Romagna, i concerti di Finardi e Irene Grandi sono stati rinviati di un giorno. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date, mentre per chi desidera chiedere un rimborso è disponibile una procedura presso i punti vendita di acquisto. I fan di Finardi dovranno seguire un percorso diverso per raggiungere il rifugio previsto come sede dell’evento, che sarà comunicato nelle nuove date. La situazione meteorologica continua a influenzare la pianificazione degli eventi nella regione.

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? Domande chiave Come cambiano i biglietti per il concerto di Irene Grandi?. Quale percorso dovranno affrontare i fan di Finardi per raggiungere il rifugio?. Perché gli organizzatori hanno deciso di posticipare gli eventi musicali?. Dove si terrà l'esibizione di Irene Grandi dopo il rinvio?.? In Breve Concerto Finardi a Brisighella rimandato a domenica 17 maggio alle ore 12.. Irene Grandi esibirà il suo repertorio a Forlì domenica alle ore 17.. Percorso a piedi di 4 chilometri con 300 metri di dislivello verso Ca’ Carnè.. Ingresso gratuito garantito a Forlì per chi ha acquistato il biglietto a Brisighella.. Il concerto di Eugenio Finardi a Brisighella slitta di ventiquattr’ore per evitare il maltempo previsto per domani, 16 maggio, trasformando il programma di Romagna in Fiore in una lunga domenica di musica immersa nel verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltempo in Romagna: Finardi e Irene Grandi slittano di un giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Romagna in Fiore: rinviato per rischio maltempo il concerto di Eugenio FinardiIl terzo fine settimana di Romagna in fiore modifica la programmazione e si trasforma in una lunga domenica di musica immersi nel verde: in... Trentennale di Romagna Iniziative, 600 biglietti gratis per gli under 25 per Irene Grandi e altri quattro concertiNel suo trentennale, Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25... Torna 'Romagna in fiore', con Fabi, Finardi, Irene Grandi, Motta, BandabardòArtisti con sensibilità green come Niccolò Fabi, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Motta, Bandabardò, Enzo Avitabile, Davide Ambrogio, Canzoniere Grecanico Salentino e Zé Ibarra saranno i protagonisti ... ansa.it Niccolò Fabi, Eugenio Finardi e Irene Grandi tra i protagonisti di Romagna in fioreSul palco saliranno artisti italiani e internazionali accomunati da una sensibilità particolare verso i temi ambientali e sociali. Tra i nomi più attesi figurano Niccolò Fabi, Eugenio Finardi e Irene ... ilrestodelcarlino.it