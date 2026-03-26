Salerno vento forte | cade albero a Mercatello

Un forte vento che ha interessato il comune di Salerno questa mattina ha provocato la caduta di un grosso ramo da un albero situato sul lungomare Colombo a Mercatello. Nessuno è rimasto ferito e sul posto sono intervenuti i tecnici comunali per mettere in sicurezza l’area. La caduta ha causato temporanei disagi alla circolazione pedonale e veicolare nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato il forte vento che si è abbattuto sul comune capoluogo dalle pianure della mattina a causare a Mercatello la caduta di un grosso ramo che si è staccato da un albero situato sul lungomare Colombo. La pianta si trova proprio davanti ad uno stabilimento balneare e il ramo è finito su un’automobile, senza per fortuna causare il ferimento di persone. Le conseguenze peggiori sono state sulla viabilità che ha subito notevoli rallentamenti nella zona orientale. La polizia municipale ha infatti dovuto delimitare l’area dove i tecnici comunali sono dovuti intervenire per tagliare e mettere in sicurezza la pianta. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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