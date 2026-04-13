Albero cade per il forte vento 12enne morta a Bisceglie

Nel tardo pomeriggio di oggi, una bambina di 12 anni ha perso la vita a Bisceglie a causa di un incidente provocato dal maltempo. Poco dopo le 14, un albero è caduto tra via Cosmai e via Veneziano, provocando un trauma da schiacciamento alla giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La zona è stata messa sotto sequestro dalle autorità per le verifiche del caso.

AGI - Il maltempo provoca una vittima in Puglia. Poco dopo le 14, Alicia Amoruso, 12 anni è deceduta per un trauma da schiacciamento per la caduta di un albero a Bisceglie tra via Cosmai e via Veneziano. La vittima era stata soccorsa da mezzi del 118, ma è giunta in ospedale già morta. A darne conferma una nota dell'Azienda Sanitaria Locale. Maltempo esteso ma da giovedì torna l'alta pressione. Lunedì di tempo instabile sulle regioni del Nord Italia con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni in arrivo anche al Centro entro la sera, specie sui settori tirrenici. Tra domani, martedì, ancora condizioni di tempo instabile prima su Nord-Est e zone interne del Centro e poi al Sud.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Albero cade per il forte vento, 12enne morta a Bisceglie Tragedia per strada, albero cade per il forte vento e colpisce una 12enne: mortaUna ragazza di soli 12 anni è morta poco fa a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte... Albero cade per il vento a Bisceglie, muore ragazzina 12enneUna ragazzina di 12 anni è morta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. News - Puglia, il vento fa due vittime. Operaio morto a Taranto, 12enne travolta a… 13/4/2026