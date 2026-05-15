Nelle ultime ore, diverse regioni italiane sono state colpite da rovesci e temporali che hanno portato all’attivazione di un’allerta gialla. In particolare, nel Rodigino si è verificato un tornado che ha causato danni ai campi agricoli, con le autorità che stanno ancora valutando l’entità dei danni. Le immagini dall’alto mostrano chiaramente la portata dei fenomeni estremi che hanno interessato l’area. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire da domenica.

Allerta gialla su più regioni, rovesci e temporali: atteso miglioramento da domenica. Un tornado ha devastato i campi nel Rodigino, con danni ancora in fase di valutazione e immagini dall’alto che mostrano l’estensione dei fenomeni estremi che hanno colpito l’area. L’episodio si inserisce in una più ampia fase di forte maltempo che sta interessando gran parte della penisola. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su Lazio, Umbria e settori di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, 16 maggio, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili forti intensità, raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Maltempo in Italia: tornado nel Rodigino, allerta su più regioni

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