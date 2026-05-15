Maltempo diffuso e giù le temperature poi torna il sole | le previsioni meteo

Da webmagazine24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo segnalano un'intensa ondata di maltempo che interessa tutta Italia, caratterizzata da temporali e un calo delle temperature che porta il clima verso valori tipicamente invernali. Dopo questo periodo di piogge e freddo, è previsto un ritorno graduale del sole. La situazione climatica si mantiene instabile con condizioni che coinvolgono diverse zone del paese, influenzando le attività quotidiane e le condizioni stradali. La durata e l'intensità di questi fenomeni sono ancora oggetto di aggiornamenti.

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(Adnkronos) – Maltempo diffuso su tutta l'Italia tra temporali, calo delle temperature e un clima quasi invernale. Ma all'orizzonte ecco rispuntare il sole insieme al ritorno dell'anticiclone. Un miglioramento che inizierà alla fine del weekend e durerà almeno (si spera) per qualche giorno, proiettando la Penisola verso l'estate. Sono queste le previsioni meteo degli esperti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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