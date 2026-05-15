Maltempo diffuso e giù le temperature poi torna il sole | le previsioni meteo

Le previsioni meteo segnalano un'intensa ondata di maltempo che interessa tutta Italia, caratterizzata da temporali e un calo delle temperature che porta il clima verso valori tipicamente invernali. Dopo questo periodo di piogge e freddo, è previsto un ritorno graduale del sole. La situazione climatica si mantiene instabile con condizioni che coinvolgono diverse zone del paese, influenzando le attività quotidiane e le condizioni stradali. La durata e l'intensità di questi fenomeni sono ancora oggetto di aggiornamenti.

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