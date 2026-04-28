Giù le temperature arriva il maltempo prima della nuova svolta | le previsioni meteo

Le previsioni meteo indicano un calo delle temperature e l’arrivo di piogge in molte regioni del paese. La fase anomala di caldo intenso e giornate soleggiate, che ha caratterizzato le ultime settimane, si interrompe temporaneamente. Le condizioni climatiche cambiano, portando con sé piogge e temperature più basse, prima di eventuali nuove variazioni nel quadro meteorologico.

(Adnkronos) – Giù le temperature e pioggia in arrivo. Finisce, almeno temporaneamente, la fase anomala e simil estiva che ha regalato finora all'Italia giornate con caldo oltre le medie stagionali e sole. Previsti infatti nelle prossime ore temporali al Nord, specialmente a ridosso dei rilievi montuosi, accompagnati da un primo e graduale calo termico. Ma .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

METEO: PROSEGUE FLUSSO ARIA ARTICA E MALTEMPO AL SUD ITALIA, MA FINO A QUANDO SVOLTA MITE DA PASQUA

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