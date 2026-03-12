Le previsioni meteo per Napoli e Campania | pioggia ma temperature alte poi torna il sole

Oggi giovedì 12 marzo è prevista pioggia a Napoli e in Campania, con temperature ancora elevate. Tuttavia, da domani il cielo si schiarirà e il sole tornerà a splendere. Nel fine settimana, si aspettano temperature vicine ai 20 gradi, segnando la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Le condizioni meteorologiche cambieranno nel corso dei prossimi giorni.

Pioggia oggi giovedì 12 marzo, ma da domani torna il sole: l'ultimo weekend invernale sarà con temperature vicine ai 20 gradi, poi arriverà la primavera.