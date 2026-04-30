Durante un controllo in un negozio, sono stati sequestrati circa 40 chili di “Naswar”, un tipo di tabacco estero. Il prodotto, privo di contrassegni dei monopoli italiani, sembra essere stato introdotto nel paese in modo illegale e rivenduto senza autorizzazioni. L’operazione si inserisce nelle indagini sul contrabbando di tabacco straniero, che mira a contrastare il commercio illecito di prodotti non controllati.

Tabacco “fuori legge“ nel negozio. Presumibilmente arrivato in Italia in maniera illegale, visto che non aveva contrassegni dei monopoli, e che, altrettanto illegalmente, sarebbe stato rivenduto. Un grande quantitativo, quaranta chili, che il gruppo della Guardia di finanza di Terni, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha sequestrato all’interno di un negozio. Il tabacco “clandestino“ è stato individuato, rende noto il comando provinciale di Terni delle Fiamme gialle, in seguito a una serie di appostamenti mirati. Nei giorni scorsi, l’intervento dei...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contrabbando di tabacco estero. Sequestrati 40 chili di “Naswar“

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