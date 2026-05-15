Malnutrizione arriva online il test rapido per ‘intercettarla’
In un’epoca in cui l’obesità e l’eccesso di peso sono in crescita, la malnutrizione continua a essere una problematica poco visibile. Per affrontare questa sfida, è stato sviluppato un test rapido disponibile online, pensato per individuare precocemente i casi di malnutrizione. Lo strumento mira a facilitare l’identificazione di soggetti a rischio, offrendo un metodo semplice e veloce per monitorare lo stato nutrizionale. La sua introduzione potrebbe contribuire a migliorare il riconoscimento della malnutrizione in diversi contesti.
In un mondo afflitto dall’eccesso di peso, la malnutrizione resta troppo spesso sottotraccia. Eppure circa il 20% dei 250mila pazienti italiani con una Mici (malattie infiammatorie croniche dell’intestino, fra cui morbo di Crohn e colite ulcerosa), più o meno 50mila persone, è a rischio nutrizionale. L’alert arriva da un’indagine nazionale promossa dall’associazione di pazienti Amici Italia, in vista della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, che si celebra il 19 maggio. Un’occasione per far debuttare il nuovo test online che permette di conoscere il proprio rischio malnutrizione (per info: www.amicitalia.net). Il nuovo test. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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