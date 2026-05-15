Malnutrizione arriva online il test rapido per ‘intercettarla’

In un’epoca in cui l’obesità e l’eccesso di peso sono in crescita, la malnutrizione continua a essere una problematica poco visibile. Per affrontare questa sfida, è stato sviluppato un test rapido disponibile online, pensato per individuare precocemente i casi di malnutrizione. Lo strumento mira a facilitare l’identificazione di soggetti a rischio, offrendo un metodo semplice e veloce per monitorare lo stato nutrizionale. La sua introduzione potrebbe contribuire a migliorare il riconoscimento della malnutrizione in diversi contesti.

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