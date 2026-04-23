Febbre nei bambini | al Policlinico di Milano il test rapido che legge l’infezione in pochi minuti

Al Policlinico di Milano è disponibile un test rapido che, in pochi minuti, permette di determinare se la febbre nei bambini è causata da un'infezione virale o batterica. Il test viene utilizzato per un riconoscimento tempestivo e mirato delle cause della febbre, facilitando la diagnosi e il trattamento. La procedura si svolge in modo rapido e si rivolge ai pazienti pediatrici che presentano febbre.

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