Sanremo 2026 Claudio Santamaria chi è | la cover con Malika Ayane

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio, Claudio Santamaria ha eseguito una performance come cantante accompagnato da Malika Ayane. La sua partecipazione ha attirato l'attenzione tra il pubblico presente e gli spettatori che seguivano l’evento in diretta. Santamaria è apparso sul palco con una diversa interpretazione rispetto alle sue consuete attività artistiche.

(Adnkronos) – Claudio Santamaria in versione cantante nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta il brano 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' di Mina, con Malika Ayane, in gara al Festival con il brano 'Animali notturni'. Per chi conosce il mondo del cinema italiano, Claudio Santamaria non è certo un volto nuovo. Romano, classe 1974, è oggi considerato uno degli attori contemporanei più apprezzati del panorama nazionale. Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni (1997), Ecco fatto, l’esordio di Gabriele Muccino (1998), L’ultimo capodanno di Marco Risi (1998), L’ultimo bacio di Muccino (2001) e La stanza del figlio di Nanni Moretti (2001), sono alcuni dei suoi maggiori successi durante gli anni degli esordi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Malika Ayane a Sanremo 2026, per il duetto sceglie l’attore Claudio Santamaria: il messaggio con la propostaMilano, 27 febbraio 2026 – Malika Ayane è tornata al Festival di Sanremo a quattro anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse canora e a 17...

Malika Ayane si racconta prima del Festival: sarà in gara con il brano Animali Notturni, duetterà con Claudio Santamaria e porterà con sé i consigli di Ornella VanoniSalirà sul palco dell’Ariston per la sesta volta («Ma varrà 1 volta e mezzo») per gareggiare con Animali notturni.

SANREMO 2026 QUARTA SERATA: COVER E DUETTI INFO, SCALETTA E PLAYLIST

Malika Ayane a Sanremo 2026, per il duetto sceglie l’attore Claudio Santamaria: il messaggio con la propostaI due artisti si esibiranno in ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’. La canzone è stata presentata dal vivo per la prima volta da Mina nel 1966. Una scelta che celebra sessant’anni di storia della music ... ilgiorno.it

Chi è Claudio Santamaria, ospite Sanremo 2026 / Se uno ha le competenze per fare una cosa perchè non farla?Per la terza volta Claudio Santamaria arriva sul palco dell'Ariston ed è pronto ancora a stupire tutti. L'attore canterà con Malika Ayane ... ilsussidiario.net

