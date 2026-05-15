Maldive tragedia per il giovane biologo | muore durante una ricerca

Un giovane biologo ha perso la vita durante una ricerca nelle acque di un atollo delle Maldive. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente avvenuto durante un’immersione scientifica. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato mentre il ricercatore era sott'acqua, ma non sono ancora note le cause precise. La comunità scientifica e le autorità locali sono state informate dell’accaduto, e si stanno svolgendo verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui