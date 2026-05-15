maldive strage in paradiso morti cinque sub italiani

Cinque sub italiani sono deceduti alle Maldive mentre esploravano una grotta a circa 50 metri di profondità. I ricercatori si trovavano in immersione quando non sono più riemersi, e le operazioni di recupero sono in corso. Le autorità locali stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente e stanno coordinando le indagini con le forze di polizia e i soccorritori specializzati. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e conoscenti dei coinvolti.

Morti cinque ricercatori italiani alle Maldive. Esploravano una grotta a 50 metri di profondità ma non sono mai riemersi. Fra le vittime Monica Montefalcone, professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, studiosa dell'ambiente marino. Lo conferma lo stesso Ateneo. La docente era nota per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino quali Talassa. Gli altri quattro italiani, fra i quali la figlia, provenivano da Poirino in provincia di Torino, da Novara, da Genova e da Padova. I cinque, secondo la ricostruzione delle autorità del posto diffusa dai media locali, avrebbero raggiunto l'atollo di Vaavu, nei pressi di Alimathaa, a bordo di un'imbarcazione da crociera, la Duke of York e si sarebbero immersi in mattinata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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