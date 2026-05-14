Maldive cinque italiani morti durante immersione

Durante un'escursione subacquea nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque turisti italiani sono deceduti. I cinque sono scomparsi mentre si trovavano a bordo di una barca da safari dedicata alle immersioni. Le autorità locali hanno avviato le indagini e stanno coordinando le operazioni di ricerca per recuperare i corpi. La dinamica dell'incidente e le cause delle morti sono ancora in fase di approfondimento. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle circostanze dell'accaduto.

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Cinque italiani morti durante un'escursione subacque alle Maldive. Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ricerche. La polizia ha confermato che tutte e cinque le persone decedute nell'incidente erano turisti italiani. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni della scomparsa dei turisti intorno alle 13:45 di oggi, ora locale. Sono state immediatamente avviate le ricerche, durante le quali le autorità li hanno ritrovati tutti deceduti. La prima ricostruzione Secondo le prime informazioni, i cinque turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Maldive, cinque italiani morti durante immersione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cinque morti durante i viaggi in ambulanza: indagine per omicidio plurimoUn operatore della croce rossa di 27 anni, residente in provincia di Forlì, è indagato con l'accusa di omicidio plurimo per la morte di cinque... Accusa un malore durante l'immersione, sub soccorso dalla guardia costieraMomenti di paura questa mattina per un sub, colto da malore poco dopo l'immersione nel mare di Milazzo. Argomenti più discussi: Tutte le balle di Conte sul lockdown del 2020 smentite dai verbali Cts; S.I.S. - Società Italiana Sementi acquisisceil ramo d'azienda di Syngenta con sede a Casalmorano (CR); Lettera aperta del cinema a Mattarella (che scherza con Bisio); Una vicenda paradossale e la conferma per l'Italia: il sistema giudiziario va totalmente riformato. Cinque italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacqueaCinque turisti italiani sarebbero morti durante un’immersione alle Maldive. Lo riferisce il sito maldiviano Adhadhu, secondo cui i cinque erano usciti per un’attività di diving da una safari boat nell ... corriere.it