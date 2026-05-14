maldive cinque italiani morti in immersione subacquea

Durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive, cinque cittadini italiani hanno perso la vita. I corpi sono stati recuperati dopo l’incidente, che si è verificato in acque internazionali. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’accaduto e hanno avviato verifiche sui servizi di assistenza e sicurezza subacquea presenti nella zona. La notizia è stata comunicata alle famiglie dei coinvolti, mentre le operazioni di soccorso sono state concluse.

A seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque italiani sono morti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. I cinque sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la Sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare. Media: condizioni meteo avverse durante immersione italiani. Secondo i media locali delle Maldive, le condizioni meteo durante l’immersione dei 5 cittadini italiani erano avverse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli»

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