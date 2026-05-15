Maldive 5 italiani morti durante un’immersione Farnesina | Altri 20 italiani hanno partecipato all’escursione stanno bene – La diretta

Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione subacquea in una grotta alle Maldive, a circa 50-60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa tragedia. Altre venti persone, sempre italiane, hanno partecipato all’escursione e si trovano in buone condizioni. La Farnesina ha confermato la presenza di italiani coinvolti e ha fornito informazioni sulle loro condizioni di salute. La vicenda è ancora sotto osservazione, mentre le autorità locali stanno collaborando con quelle italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui