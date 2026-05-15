Maldive 5 italiani morti durante un’immersione Farnesina | Altri 20 italiani hanno partecipato all’escursione stanno bene – La diretta
Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione subacquea in una grotta alle Maldive, a circa 50-60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa tragedia. Altre venti persone, sempre italiane, hanno partecipato all’escursione e si trovano in buone condizioni. La Farnesina ha confermato la presenza di italiani coinvolti e ha fornito informazioni sulle loro condizioni di salute. La vicenda è ancora sotto osservazione, mentre le autorità locali stanno collaborando con quelle italiane.
La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un’escursione subacquea in una grotta sommersa, a circa 50-60 metri di profondità. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, punta a chiarire le cause della tragedia mentre gli investigatori attendono una relazione ufficiale dal consolato italiano. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi: secondo le autorità locali, uno sarebbe già stato ritrovato dai soccorritori impegnati nelle difficili attività in mare. Le vittime sono la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione
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