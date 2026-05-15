Maldive 5 italiani morti durante un’immersione Farnesina | Altri 20 italiani hanno partecipato all’escursione stanno bene – La diretta

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione subacquea in una grotta alle Maldive, a circa 50-60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa tragedia. Altre venti persone, sempre italiane, hanno partecipato all’escursione e si trovano in buone condizioni. La Farnesina ha confermato la presenza di italiani coinvolti e ha fornito informazioni sulle loro condizioni di salute. La vicenda è ancora sotto osservazione, mentre le autorità locali stanno collaborando con quelle italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle   Maldive  durante un’escursione subacquea in una grotta sommersa, a circa 50-60 metri di profondità. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, punta a chiarire le cause della tragedia mentre gli investigatori attendono una relazione ufficiale dal consolato italiano. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi: secondo le autorità locali, uno sarebbe già stato ritrovato dai soccorritori impegnati nelle difficili attività in mare. Le vittime sono la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maldive 5 italiani morti durante un8217immersione farnesina altri 20 italiani hanno partecipato all8217escursione stanno bene 8211 la diretta
© Lapresse.it - Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione. Farnesina: “Altri 20 italiani hanno partecipato all’escursione, stanno bene” – La diretta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione

Video Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione

Sullo stesso argomento

Italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nell'atollo Vaavu, cinque deceduti nell'immersioneDurante un’immersione a 50 metri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque italiani sono morti.

Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione: la Procura di Roma apre un’inchiesta – La direttaLa Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un’escursione subacquea in una grotta...

maldive 5 italiani mortiSubacquei italiani morti alle Maldive: al via le operazioni di recupero delle salmeTragedia alle Maldive: 5 italiani morti in una grotta a 50m di profondità. Tra loro una professoressa di Genova e sua figlia ... ilfattoquotidiano.it

maldive 5 italiani mortiMaldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersione ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web