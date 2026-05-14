Maldive cinque italiani morti durante una immersione | recuperato un corpo Le condizioni meteo erano sfavorevoli

Da ilmattino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'escursione subacquea alle Maldive, cinque turisti italiani sono morti. La loro immersione si è svolta nell'atollo di Vaavu, a bordo di una barca da safari. Le condizioni meteo in quel momento erano considerate sfavorevoli e hanno influito sull'esito dell'attività. Uno dei corpi è stato recuperato, mentre le ricerche degli altri sono ancora in corso. La vicenda riguarda persone di nazionalità italiana, coinvolte in un'escursione organizzata in mare aperto.

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Cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ricerche. La polizia locale ha confermato che tutte e cinque le persone decedute nell'incidente erano turisti italiani. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni della scomparsa dei turisti intorno alle 13:45 di oggi, ora locale. Sono state immediatamente avviate le ricerche, durante le quali le autorità li hanno ritrovati tutti deceduti. Il gruppo stava provando l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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