Maldive cinque italiani morti durante una immersione | recuperato un corpo Le condizioni meteo erano sfavorevoli

Durante un'escursione subacquea alle Maldive, cinque turisti italiani sono morti. La loro immersione si è svolta nell'atollo di Vaavu, a bordo di una barca da safari. Le condizioni meteo in quel momento erano considerate sfavorevoli e hanno influito sull'esito dell'attività. Uno dei corpi è stato recuperato, mentre le ricerche degli altri sono ancora in corso. La vicenda riguarda persone di nazionalità italiana, coinvolte in un'escursione organizzata in mare aperto.

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Cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ricerche. La polizia locale ha confermato che tutte e cinque le persone decedute nell'incidente erano turisti italiani. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni della scomparsa dei turisti intorno alle 13:45 di oggi, ora locale. Sono state immediatamente avviate le ricerche, durante le quali le autorità li hanno ritrovati tutti deceduti. Il gruppo stava provando l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Maldive, cinque italiani morti durante una immersione: recuperato un corpo. «Le condizioni meteo erano sfavorevoli» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante una immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli» Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli» Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Immersione killer alle Maldive, morti cinque italiani; Met Gala, non solo abiti ma anche le proteste e bottiglie di urina; L’Inter non si ferma più e conquista anche la Coppa Italia: battuta 2-0 la Lazio all’Olimpico. Cinque italiani sono morti alle #Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, dopo il tentativo di esplorare grotte a circa 50 metri di profondità. ift.tt/wAZO2Bj x.com Maldive, i 5 italiani morti in mare. «Cercavano di esplorare grotte a 50 metri di profondità»: la ricostruzione e l'indagineLa tragedia dei 5 italiani morti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive: il terribile incidente è occorso durante un'immersione subacquea. Lo ha riferito la Farnesina, ... ilgazzettino.it Cinque italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Erano in viaggio con un'agenzia verbaneseTragedia nell'atollo di Vaavu. La Farnesina conferma: I subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità ... rainews.it