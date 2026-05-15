Nelle acque delle Maldive, è stato rinvenuto il corpo di Gianluca Benedetti, uno dei sub italiani coinvolti in un'operazione di recupero considerata ad alto rischio. Le ricerche sono state temporaneamente sospese a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Benedetti è stato identificato tra i corpi recuperati ieri, in seguito alla tragica immersione che ha coinvolto più persone. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla pericolosità delle operazioni di soccorso in mare in condizioni difficili.

E’ di Gianluca Benedetti - a quanto ai apprende - il primo corpo recuperato ieri alle Maldive dopo la tragica immersione dei sub italiani. Prime notizie avevano indicato la biologa genovese Monica Montefalcone come prima vittima dei cinque italiani che hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu. Intanto, riprenderanno domani le ricerche dei corpi degli altri quattro sub morti in una grotta alle Maldive, a oltre 60 metri di profondità. Fonti della Farnesina riferiscono che le ricerche sono state interrotte per il maltempo. Le condizioni del mare sono tali che la barca da cui sono partiti non è riuscita a rientrare in porto a Malè. A bordo della Duke of York ci sono altri 20 connazionali che stanno bene. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Ad alto rischio" l'operazione di recupero dei sub: trovato il corpo di Gianluca Benedetti. Ricerche interrotte per il maltempo

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US Navy recovery teams race to secure crashed aircraft wreckage in the South China Sea!

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