Maldive la procura di Roma indaga sulla morte dei 5 italiani | Operazione di recupero dei corpi ad alto rischio | Media locali | Trovato il corpo di Monica Montefalcone

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di cinque cittadini italiani nelle Maldive. Le autorità locali stanno effettuando un'operazione di recupero dei corpi, considerata ad alto rischio, dopo che è stato trovato il corpo di una delle vittime. L'ambasciatore italiano si è recato a Malè per seguire da vicino le operazioni della guardia costiera. Le ricerche sono in corso e coinvolgono diverse forze di polizia e soccorso locali. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media nazionali e internazionali.

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