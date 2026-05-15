Maldive la procura di Roma indaga sulla morte dei 5 italiani | Operazione di recupero dei corpi ad alto rischio | Media locali | Trovato il corpo di Monica Montefalcone
La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di cinque cittadini italiani nelle Maldive. Le autorità locali stanno effettuando un'operazione di recupero dei corpi, considerata ad alto rischio, dopo che è stato trovato il corpo di una delle vittime. L'ambasciatore italiano si è recato a Malè per seguire da vicino le operazioni della guardia costiera. Le ricerche sono in corso e coinvolgono diverse forze di polizia e soccorso locali. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media nazionali e internazionali.
Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita cinque sub italiani. Le squadre della Guardia costiera maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia costiera e della polizia locale, insieme a un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malè intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia costiera impegnati nelle operazioni. Intanto, la procura di Roma ha avviato un'indagine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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