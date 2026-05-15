Ad alto rischio l' operazione di recupero dei sub E’ il più grave incidente subacqueo nella storia delle Maldive Indaga la procura di Roma
Le autorità italiane stanno conducendo le operazioni di recupero dei corpi di cinque subacquei italiani deceduti ieri nelle Maldive. L’incidente, descritto come il più grave nella storia delle Maldive, riguarda un'operazione di recupero ritenuta ad alto rischio. La procura di Roma ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e coordinare le attività di recupero. Le operazioni sono in corso e coinvolgono tecnici specializzati nelle operazioni subacquee di emergenza.
La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei cinque italiani avvenuta ieri alle Maldive. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal e a Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I cinque sono deceduti nel corso di una immersione a circa 60 metri di profondità. I magistrati, alla luce dell'incartamento che arriverà dalla sede diplomatica, valuteranno la fattispecie per cui procedere ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell'ordine.... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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