Ad alto rischio l' operazione di recupero dei sub E’ il più grave incidente subacqueo nella storia delle Maldive Indaga la procura di Roma

Le autorità italiane stanno conducendo le operazioni di recupero dei corpi di cinque subacquei italiani deceduti ieri nelle Maldive. L’incidente, descritto come il più grave nella storia delle Maldive, riguarda un'operazione di recupero ritenuta ad alto rischio. La procura di Roma ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e coordinare le attività di recupero. Le operazioni sono in corso e coinvolgono tecnici specializzati nelle operazioni subacquee di emergenza.

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