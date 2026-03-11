La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un ragazzo di 18 anni, residente nella Maddalena, trovato senza vita nella sua casa nei giorni scorsi. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso né sui possibili indagati. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti che stanno svolgendo le verifiche del caso.

La procura di Tempio Pausania ha avviato un’inchiesta sulla morte di Luigi Nativi, 18enne della Maddalena trovato senza vita nei giorni scorsi nella propria abitazione. Il sostituto procuratore Noemi Mancini ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo e il sequestro dei suoi telefoni per acquisire elementi utili alle indagini. Le verifiche si concentrano sui contatti avuti dal giovane nei giorni immediatamente precedenti alla morte, da quanto appreso dovuta a un gesto volontario. L’autopsia è programmata per venerdì prossimo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e informazioni sul giovane, noto sui social e descritto da amici e conoscenti come un ragazzo solare e benvoluto nella comunità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Luigi Nativi, procura apre inchiesta sulla morte del tiktoker 18enne

