Caso Luigi Nativi ora la procura apre un’inchiesta sulla morte del tiktoker | sequestrati i suoi telefoni

La procura ha aperto un’inchiesta sulla morte del giovane tiktoker di 18 anni, trovato senza vita nella sua casa in Sardegna il 9 marzo. Sono stati sequestrati i suoi telefoni durante le indagini. La vicenda riguarda la scomparsa e il decesso del ragazzo, che aveva una presenza attiva sui social media. La procura si occupa di acquisire elementi utili per chiarire quanto accaduto.

Luigi Nativi era un giovane tiktoker, aveva 18 anni: il 9 marzo è stato trovato morto nella sua abitazione in Sardegna. La procura di Tempo Pausania ha deciso di aprire un'inchiesta: per i prossimi giorni è stata disposta anche un'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

