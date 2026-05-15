Maldive italiani morti nella grotta | il primo corpo trovato è di Monica Montefalcone
Nelle acque delle Maldive si stanno svolgendo le operazioni di recupero dei cinque subacquei italiani scomparsi durante un'immersione. Finora è stato recuperato il corpo di una donna, identificata come Monica Montefalcone, mentre le ricerche continuano per trovare gli altri. Le operazioni sono in corso da quando si sono verificati gli incidenti, e si concentrano sul recupero dei corpi e sulla verifica delle cause dell'incidente. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.
Iniziato il recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Fino ad ora è stato ritrovato un solo corpo, quello di Monica Montefalcone, ma si procede con le ricerche. Il maltempo rallenta le operazioni: “È il più grave incidente subacqueo nella storia del Paese” Sono iniziate alleMaldivele operazioni per il recupero dei corpi deicinque subacquei italiani mortinell’incidente avvenuto nell’atollo di Vaavu, a circa 90 minuti di motoscafo dalla capitaleMalé. La Procura di Roma sta indagando, gli inquirenti, coordinati dal procuratore capoFrancesco Lo Voi, sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull’episodio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Maldive, al via recupero corpi sub. Ancora ignote le cause
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Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Tra loro la docente Monica MontefalconeTragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano.
Maldive, 5 italiani morti: chi erano Monica Montefalcone e le altre vittime. #lapresse #Maldive #cronaca Leggi l'articolo qui : lapresse.it/esteri/2026/05… x.com
lle Maldive è il giorno del recupero dei corpi dei cinque italiani morti il 14 maggio durante un’immersione subacquea. Secondo il Maldives Independent, l’unico corpo già recuperato, al momento, sarebbe quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice dell’Univ facebook
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