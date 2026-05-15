Maldive italiani morti nella grotta | il primo corpo trovato è di Monica Montefalcone

Da ildifforme.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque delle Maldive si stanno svolgendo le operazioni di recupero dei cinque subacquei italiani scomparsi durante un'immersione. Finora è stato recuperato il corpo di una donna, identificata come Monica Montefalcone, mentre le ricerche continuano per trovare gli altri. Le operazioni sono in corso da quando si sono verificati gli incidenti, e si concentrano sul recupero dei corpi e sulla verifica delle cause dell'incidente. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

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Iniziato il recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Fino ad ora è stato ritrovato un solo corpo, quello di Monica Montefalcone, ma si procede con le ricerche. Il maltempo rallenta le operazioni: “È il più grave incidente subacqueo nella storia del Paese” Sono iniziate alleMaldivele operazioni per il recupero dei corpi deicinque subacquei italiani mortinell’incidente avvenuto nell’atollo di Vaavu, a circa 90 minuti di motoscafo dalla capitaleMalé. La Procura di Roma sta indagando, gli inquirenti, coordinati dal procuratore capoFrancesco Lo Voi, sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull’episodio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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