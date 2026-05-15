Maldive italiani morti nella grotta | il primo corpo trovato è di Monica Montefalcone

Nelle acque delle Maldive si stanno svolgendo le operazioni di recupero dei cinque subacquei italiani scomparsi durante un'immersione. Finora è stato recuperato il corpo di una donna, identificata come Monica Montefalcone, mentre le ricerche continuano per trovare gli altri. Le operazioni sono in corso da quando si sono verificati gli incidenti, e si concentrano sul recupero dei corpi e sulla verifica delle cause dell'incidente. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

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