Cinque cittadini italiani sono deceduti durante un’immersione in una grotta sottomarina nelle Maldive, vicino a una località riconosciuta per i suoi fondali profondi. Tra le vittime c’è anche una ricercatrice, il cui nome è stato reso noto. I sub sono entrati in acqua in un'area nota per le sue caratteristiche particolari, ma non sono più tornati in superficie. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause di questa tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo stava partecipando a un’escursione subacquea organizzata dalla Duke of York, una barca da crociera specializzata in immersioni. I cinque si sarebbero immersi vicino ad Alimathaa, località nota per i fondali profondi e le grotte sottomarine, ma non sarebbero più riemersi. L’equipaggio ha lanciato l’allarme intorno a mezzogiorno, quando i sub risultavano ancora dispersi. Le autorità delle Maldive hanno avviato immediatamente le ricerche e nel giro di poche ore sono stati recuperati i corpi delle vittime. Tra i cinque italiani morti c’è anche Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia presso l’Università di Genova, ricercatrice molto conosciuta nell’ambito della tutela dell’ambiente marino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maldive, cinque italiani morti durante l’esplorazione di una grotta subacquea. Tra loro, la ricercatrice Monica Montefalcone

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