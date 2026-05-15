Maldive immersione si trasforma in tragedia | cinque italiani morti
Un’immersione subacquea nelle Maldive si è conclusa in tragedia, con cinque cittadini italiani che hanno perso la vita durante un’escursione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, nel sud dell’arcipelago. L’incidente si è verificato a circa 50-60 metri di profondità, nelle acque di quell’area. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, e al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’incidente.
Un’immersione subacquea nelle acque delle Maldive si è trasformata in tragedia: cinque cittadini italiani sono morti durante un’escursione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, nel sud dell’arcipelago, a circa 50-60 metri di profondità. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e dai media maldiviani, il gruppo stava partecipando a una visita organizzata dal ‘Duke of York Safari’ nei pressi dell’area di Alimata. L’escursione era prevista per la mattinata, ma verso mezzogiorno, non vedendo il rientro dei sub, è scattato l’allarme. Condizioni meteo difficili. Le condizioni meteorologiche nella zona risultavano particolarmente difficili: il servizio meteorologico delle Maldive aveva emesso un’allerta gialla per vento forte valida per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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