Maldive immersione si trasforma in tragedia | cinque italiani morti

Un’immersione subacquea nelle Maldive si è conclusa in tragedia, con cinque cittadini italiani che hanno perso la vita durante un’escursione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, nel sud dell’arcipelago. L’incidente si è verificato a circa 50-60 metri di profondità, nelle acque di quell’area. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, e al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’incidente.

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