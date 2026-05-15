Maldive immersione si trasforma in tragedia | cinque italiani morti

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’immersione subacquea nelle Maldive si è conclusa in tragedia, con cinque cittadini italiani che hanno perso la vita durante un’escursione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, nel sud dell’arcipelago. L’incidente si è verificato a circa 50-60 metri di profondità, nelle acque di quell’area. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, e al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’immersione subacquea nelle acque delle Maldive si è trasformata in tragedia: cinque cittadini italiani sono morti durante un’escursione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, nel sud dell’arcipelago, a circa 50-60 metri di profondità. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e dai media maldiviani, il gruppo stava partecipando a una visita organizzata dal ‘Duke of York Safari’ nei pressi dell’area di Alimata. L’escursione era prevista per la mattinata, ma verso mezzogiorno, non vedendo il rientro dei sub, è scattato l’allarme. Condizioni meteo difficili. Le condizioni meteorologiche nella zona risultavano particolarmente difficili: il servizio meteorologico delle Maldive aveva emesso un’allerta gialla per vento forte valida per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maldive immersione si trasforma in tragedia cinque italiani morti
© Lapresse.it - Maldive, immersione si trasforma in tragedia: cinque italiani morti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Tragedia alle Maldive, morti cinque sub italiani durante un’immersione: chi era la docente Monica MontefalconeLa professoressa dell’Università di Genova è tra le vittime della tragedia nell’atollo di Vaavu: spunta l’ipotesi della tossicità da ossigeno Una...

Leggi anche: Cinque italiani morti alle Maldive, la tragedia durante un’immersione: «Esploravano grotte a 50 metri di profondità»

maldive immersione si trasformaMaldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersione ... tg24.sky.it

maldive immersione si trasformaMaldive, 5 italiani morti durante un’immersione a 60 metri di profondità. Erano lì per un progetto di ricercaCinque italiani sono morti nelle acque delle Maldive, durante un'immersione: stavano esplorando una grotta a 60 metri di profondità ... giustizianews24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web