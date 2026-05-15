Maldive il mistero dei cinque sub | incastrati disorientati o avvelenati dall’ossigeno

Cinque sub sono stati trovati in condizioni misteriose nelle acque delle Maldive, alcuni apparentemente incastrati, altri disorientati o con sintomi riconducibili all’avvelenamento da ossigeno. Le autorità hanno riferito che i soccorritori sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni di immersioni complicate in una grotta a circa cinquanta metri di profondità. La scena si è presentata con il mare agitato, la presenza di sabbia sollevata dalle correnti e un silenzio improvviso. Gli investigatori stanno analizzando i reperti e le testimonianze raccolte sul posto.

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