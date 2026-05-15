Maldive il mistero dei cinque sub | incastrati disorientati o avvelenati dall’ossigeno
Cinque sub sono stati trovati in condizioni misteriose nelle acque delle Maldive, alcuni apparentemente incastrati, altri disorientati o con sintomi riconducibili all’avvelenamento da ossigeno. Le autorità hanno riferito che i soccorritori sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni di immersioni complicate in una grotta a circa cinquanta metri di profondità. La scena si è presentata con il mare agitato, la presenza di sabbia sollevata dalle correnti e un silenzio improvviso. Gli investigatori stanno analizzando i reperti e le testimonianze raccolte sul posto.
Il mare agitato, la grotta a cinquanta metri di profondità, la sabbia sollevata dalle correnti e poi il silenzio. La morte dei cinque sub italiani alle Maldive resta ancora senza una spiegazione definitiva, ma gli investigatori e gli esperti di immersioni stanno concentrando l’attenzione su tre scenari principali: la perdita di orientamento all’interno del canyon sommerso, un possibile incidente tecnico legato alle miscele respiratorie oppure un effetto domino provocato dal panico durante un tentativo di soccorso reciproco. Tutti elementi che, a quelle profondità, possono trasformarsi in una trappola mortale nel giro di pochi minuti. Le autorità maldiviane avevano diramato un’allerta meteo gialla già dalla sera precedente all’immersione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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