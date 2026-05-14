Maldive il mistero dei cinque sub morti | Così l’ossigeno può diventare veleno sott’acqua

Da thesocialpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque sub sono morti nelle acque delle Maldive, un episodio che ha suscitato grande attenzione tra gli esperti di immersioni. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze della tragedia, valutando vari fattori tra cui le condizioni ambientali e le possibili cause tecniche. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di una tossicità dell’ossigeno, un fenomeno che può verificarsi durante immersioni profonde. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

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La morte dei cinque sub alle Maldive potrebbe essere stata causata da uno dei fenomeni più temuti nelle immersioni profonde, la cosiddetta tossicità dell’ossigeno. Un rischio raro ma noto nel mondo delle immersioni tecniche, che può manifestarsi quando si scende a profondità elevate con una miscela di gas non adeguata. Secondo quanto riportano i media locali, sarebbe questa una delle ipotesi al vaglio dopo la tragedia avvenuta nell’Oceano Indiano. A spiegare il possibile meccanismo è Maurizio Uras, dive master di lungo corso e titolare del dive center “L’Argonauta” di Cala Gonone, in Sardegna. “Se la miscela della bombola non è adeguata, l’ossigeno a certe profondità diventa tossico”, spiega l’esperto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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