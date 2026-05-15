Maldive è il peggior incidente della storia | è corsa contro il tempo per il recupero dei corpi Condizioni meteo sfavorevoli

Da notizie.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Maldive sono riprese le operazioni di recupero dei corpi dei due subacquei italiani deceduti durante un’immersione a circa cinquanta metri di profondità. Le autorità locali hanno dichiarato che le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno complicato le operazioni di soccorso. La tragedia è considerata il peggior incidente della regione in ambito subacqueo. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per recuperare i corpi e chiarire le cause dell’incidente.

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Sono ricominciate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani deceduti ieri nel corso di un’immersione a cinquanta metri di profondità. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri. L’ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè, la capitale, ed ha incontrato i responsabili della guardia costiera presenti. (ANSA FOTO) – Notizie.com Sul luogo dell’ incidente sono giunte le imbarcazioni di soccorso della guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. 🔗 Leggi su Notizie.com

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