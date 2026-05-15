Maldive al via le operazioni di recupero dei corpi L' ipotesi di gas impuri nella bombola
Le operazioni di recupero dei corpi sono iniziate alle Maldive, dopo il tragico incidente che ha coinvolto una docente italiana di 51 anni. Si sospetta che nella bombola utilizzata ci fossero gas impuri, ma le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. I soccorritori lavorano sul luogo, dove si sono verificati i fatti, per estrarre i corpi e analizzare i residui presenti. La famiglia della vittima è stata informata e si attende l’esito delle analisi.
Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi di Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all'ateneo di Genova, sua figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese. L'Ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, mentre sul luogo dell'incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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