Maldive al via le operazioni di recupero dei corpi L' ipotesi di gas impuri nella bombola

Le operazioni di recupero dei corpi sono iniziate alle Maldive, dopo il tragico incidente che ha coinvolto una docente italiana di 51 anni. Si sospetta che nella bombola utilizzata ci fossero gas impuri, ma le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. I soccorritori lavorano sul luogo, dove si sono verificati i fatti, per estrarre i corpi e analizzare i residui presenti. La famiglia della vittima è stata informata e si attende l’esito delle analisi.

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