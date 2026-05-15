Iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive E’ il più grave incidente subacqueo nella storia del Paese

Sono cominciate le operazioni di recupero dei corpi di cinque subacquei italiani deceduti ieri alle Maldive. Questo incidente rappresenta il più grave incidente subacqueo mai registrato nel paese. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di recupero, che coinvolgono squadre di soccorso e mezzi navali. Le autorità italiane sono state informate e stanno seguendo l'evolversi della situazione. La vicenda ha attirato l'attenzione internazionale, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente.

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Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti ieri alle Maldive. L’Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera che ha mandato le proprie imbarcazioni sul luogo dell’incidente. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Al momento, si legge in una nota della Farnesina, le condizioni meteo potrebbero impedire l’avvio delle operazioni di recupero, ma in attesa di un miglioramento dovrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso della grotta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive. E’ il più grave incidente subacqueo nella storia del Paese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Farnesina, iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti alle MaldiveL'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malè per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella... Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. #Maldive, iniziate le operazioni di recupero delle salme nel fondale x.com Farnesina, iniziano le operazioni di recupero dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive. L’Ambasciatore d’Italia arrivato a Malè da ColomboESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia a Colombo (competente per le Maldive) è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera ... ticinonotizie.it Farnesina, iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti alle MaldiveL'Ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, mentre sul luogo dell'inciden ... ansa.it Miglioramenti al Tracciamento di Miglioramenti/Materiale di Recupero reddit