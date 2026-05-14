Maldive 5 italiani morti durante un’immersione

Cinque cittadini italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, secondo quanto riferito dalle autorità locali. I subacquei avrebbero perso la vita mentre esploravano alcune grotte a circa 50 metri di profondità. Le cause specifiche del decesso non sono state ancora chiarite e le operazioni di soccorso sono in corso. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle procedure di sicurezza adottate durante le attività subacquee in quella zona.

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Cinque turisti italiani sono morti durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, nella giornata di giovedì 14 maggio. Lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Una delle vittime è la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all’Università di Genova. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Come riporta il quotidiano maldiviano Sun, i cinque italiani sarebbero morti dopo essere scesi in immersione da un safari boat (“Duke of York Safari”) in navigazione nell’atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ULTIM'ORA 5 ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE DURANTE UN'IMMERSIONE SUBACQUEA. È STRAGE Sullo stesso argomento Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante immersione Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersioneA seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Immersione killer alle Maldive, morti cinque italiani; Un dilettante ha risolto un problema di matematica vecchio di 60 anni, con una richiesta (casuale) a ChatGpt; Tg News – 14/5/2026. Strage di italiani alle Maldive: 5 morti per un incidente durante un’immersione. Le cause x.com Maldive, morti 5 italiani durante immersione in grotta a 50 metri di profonditàTra le vittime una ricercatrice di Milano, Monica Montefalcone, insegnava all'Università di Genova. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vaavu. Lo conferma la Farnesina ... rainews.it Maldive, i 5 italiani morti in mare. «Cercavano di esplorare grotte a 50 metri di profondità»: la ricostruzione e l'indagineLa tragedia dei 5 italiani morti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive: il terribile incidente è occorso durante un'immersione subacquea. Lo ha riferito la Farnesina, ... ilgazzettino.it