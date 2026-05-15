Maldini avvistato a Roma per Sinner manda un messaggio al calcio | Ecco cosa manca

A Roma, un noto ex calciatore è stato visto nei pressi del Foro Italico durante un evento dedicato al tennis. In un momento di relax, l’ex giocatore ha osservato da vicino l’allenamento di un giovane talento, inviando un messaggio implicito al mondo del calcio. Le sue parole sono state registrate mentre commentava la situazione attuale del calcio italiano, evidenziando alcuni aspetti che, a suo avviso, mancano per migliorare la situazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

In questi giorni pieni di dubbi e di ombre intorno al futuro del Milan, molti tifosi vorrebbero il ritorno in dirigenza di Paolo Maldini. Contro l'Atalanta, oltre alle proteste e ai cori contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani, è partito anche un coro di tutto San Siro in sostegno proprio di Maldini. Con la leggenda rossonera al comando, il Diavolo ha vinto uno Scudetto ed è tornato alle semifinali di Champions League. Con la gestione Furlani, il Milan ha vinto solamente una Supercoppa Italiana, perdendo progressivamente punti da Inter e Napoli che hanno dominato il calcio italiano negli ultimi anni. Paolo Maldini era presente ieri al Foro Italico di Roma per la partita degli ATP 1000 di tennis tra Sinner e Rublev. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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