Un nuovo commento sui cambiamenti in casa Milan arriva da un ex calciatore e attuale commentatore. Secondo quanto dichiarato, dal 2023 il club avrebbe perso la guida, creando problemi sia dentro che fuori dal campo. Si parla di una richiesta fatta in passato e di come la mancanza di rispetto per la storia della squadra possa aver influito sulle recenti difficoltà. La situazione del club continua a essere sotto osservazione.

“Dal 2023 il club ha perso la guida e io credo che sia lì il problema. Partire in campo, ma soprattutto fuori per poi andare in campo con gente che rispetti la storia” Il crollo del Milan non comincia né oggi né ieri. Inizia nel 2023, con il licenziamento di Paolo Maldini, ovvero dell’anima e simbolo del club. Ma anche del dirigente che – pur commettendo errori come tutti – aveva ridato dignità e rialzato il livello della squadra dopo i disastri delle precedenti gestioni, vincendo uno Scudetto e andando a un passo dalla finale Champions. “Dal mio punto di vista – ha spiegato Lele Adani nel suo intervento alla ‘Domenica Sportiva’ – il Milan si è fermato esattamente il 19 maggio 2023, semifinale di ritorno di Champions contro l’Inter “.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Quanto manca Maldini al Milan, Adani: “Ecco cosa aveva chiesto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MERCATO MILAN, NUOVO ACQUISTO A FIRMA MALDINI CURVA SUD A MILANELLO SAN SIRO, CHE CAOS

Notizie correlate

Adani: “Il problema del Milan? Ha perso la guida di Maldini. Dovrebbe scucirsi lo stemma dalla maglia”Il Milan di Massimiliano Allegri è crollato sul più bello: negli ultimi due mesi, una sola vittoria e un pareggio in sette partite.

Leggi anche: Allegri conferma: Gimenez sta per tornare. Ecco quanto è mancato al Milan e cosa può dare

Si parla di: Lazio, crescita evidente ma manca il bomber: analisi; Crisi AC Milan: gestione e futuro del club in bilico.

ESCLUSIVA MN - Giroud: Che delusione la partenza di Maldini. Ma forse un giorno torneremo entrambi. Per il momento sono ancora al Lille ma il Milan mi manca. Vediamo... x.com

Tonali piace i post su Instagram reddit

Maldini: Lazio piazza giusta al momento giusto. Cosa mi manca? Chi crede in me fino in fondoDaniel Maldini si è presentato oggi ai media come nuovo calciatore della Lazio. Al fantasista è stato chiesto che cosa manca per mostrare definitivamente tutte le sue qualità e la risposta ... tuttomercatoweb.com