A Roma, Jannik Sinner si avvicina a un traguardo importante, ma per eguagliare i risultati di Novak Djokovic, ha ancora alcuni passi da compiere. Attualmente, il tennista italiano deve conquistare il titolo agli Internazionali e puntare a raggiungere altri due obiettivi specifici. Solo completando queste tappe potrà avvicinarsi a un livello che ricorda quello del campione serbo in termini di successi in grandi tornei.

Sedici, un numero principe del tennis. Non noto come il quindici, che in gergo sta per il punto fatto nel game, ma che indica la grandezza. Sta infatti per il totale dei grandi tornei a cui un giocatore può ambire: quattro Slam, nove Masters 1000, le Atp Finals, le Olimpiadi e la Coppa Davis. L'unico giocatore ad aver trionfato in tutte queste competizioni è stato Novak Djokovic, che ha completato il set dei tornei vincendo l'oro a Parigi 2024. E ora sulle tracce della storia, con ben tredici tornei vinti sui sedici disponibili, c'è Jannik Sinner. Il n.1 al mondo, con il trionfo di ieri a Madrid nella seconda finale 1000 più veloce di sempre contro Zverev, ha ora vinto otto 1000 su nove.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma e... ecco cosa manca a Sinner per eguagliare Djokovic (10 anni prima)

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