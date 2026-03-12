Colite ulcerosa il supporto psicologico che manca ai pazienti
In Italia, circa 264mila persone convivono con la colite ulcerosa, una malattia infiammatoria cronica che colpisce l’intestino. Molti di questi pazienti affrontano difficoltà quotidiane legate ai sintomi e alle limitazioni sociali, ma spesso non hanno accesso a un supporto psicologico adeguato. La questione riguarda l’assenza di servizi specifici dedicati alla salute mentale di chi vive con questa condizione.
In Italia sono circa 264mila i pazienti affetti da colite ulcerosa, una malattia infiammatoria cronica intestinale che esercita un impatto profondo sulla vita sociale e sulla salute mentale dei pazienti. Il fattore psicologico . “ Ansia, depressione, paura della recidiva, senso di incertezza verso il futuro e stigma sono componenti strutturali dell’esperienza della malattia, che influenzano l’andamento clinico e la risposta alle terapie”. Ne è convinto Salvo Leone, direttore generale di Amici Italia, intervenuto durante ‘ Colite ulcerosa, io esco ’, l’evento promosso da Alfasigma in collaborazione con Amici Italia e con il patrocinio di Ig-Ibd e ospitato dalla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
