In Italia, circa 264mila persone convivono con la colite ulcerosa, una malattia infiammatoria cronica che colpisce l’intestino. Molti di questi pazienti affrontano difficoltà quotidiane legate ai sintomi e alle limitazioni sociali, ma spesso non hanno accesso a un supporto psicologico adeguato. La questione riguarda l’assenza di servizi specifici dedicati alla salute mentale di chi vive con questa condizione.

In Italia sono circa 264mila i pazienti affetti da colite ulcerosa, una malattia infiammatoria cronica intestinale che esercita un impatto profondo sulla vita sociale e sulla salute mentale dei pazienti. Il fattore psicologico . “ Ansia, depressione, paura della recidiva, senso di incertezza verso il futuro e stigma sono componenti strutturali dell’esperienza della malattia, che influenzano l’andamento clinico e la risposta alle terapie”. Ne è convinto Salvo Leone, direttore generale di Amici Italia, intervenuto durante ‘ Colite ulcerosa, io esco ’, l’evento promosso da Alfasigma in collaborazione con Amici Italia e con il patrocinio di Ig-Ibd e ospitato dalla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colite ulcerosa, il supporto psicologico che manca ai pazienti

