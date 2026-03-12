Colite ulcerosa e malattia di Crohn in Sicilia ci convivono fra 22 mila e 25 mila persone | numeri in aumento tra i bambini

In Sicilia, tra 22.000 e 25.000 persone sono affette da malattie infiammatorie croniche intestinali, come la colite ulcerosa e la malattia di Crohn. Questi numeri sono in aumento, soprattutto tra bambini, giovani e giovani adulti, secondo i dati disponibili. La diffusione di queste patologie coinvolge un numero crescente di pazienti in diverse fasce di età.

In Sicilia tra 22 mila e 25 mila persone convivono con malattie infiammatorie croniche intestinali, come colite ulcerosa e malattia di Crohn, patologie in crescita soprattutto tra pazienti pediatrici, giovani e giovani adulti. In questo contesto, una menzione di merito è stata assegnata ai professionisti dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Malattie infiammatorie croniche dell'intestino dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, riconosciuta come centro di eccellenza per la presa in carico dei pazienti con MICI. Il centro palermitano è stato tra i protagonisti del percorso della campagna nelle principali regioni italiane, che ha coinvolto pazienti, clinici e centri specializzati nella cura della colite ulcerosa, valorizzando modelli assistenziali multidisciplinari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: L'Anm raccoglie 800 mila euro per il No al referendum, 32 mila per i bambini di Gaza Biblioteca comunale, numeri in aumento nel 2025: oltre 43 mila libri in prestitoUn altro bilancio positivo per la Biblioteca comunale di Riccione che traccia il report annuale delle attività culturali e dei servizi di prestito e... Contenuti utili per approfondire Colite ulcerosa Temi più discussi: Colite ulcerosa, una nuova speranza dalla ricerca: obefazimod migl; Progetto BOOST: sport e inclusione per le persone con MICI; Colite ulcerosa:icotrokinra riduce l'infiammazione sistemica e tissutale nello studio ANTHEM-UC. #ECCO26; Colite ulcerosa, al via campagna ‘Io esco’ per presa in carico innovativa. Colite ulcerosa, il supporto psicologico che manca ai pazientiAlla Camera focus sulla colite ulcerosa: i bisogni dei pazienti tra supporto psicologico e team multidisciplinari. lapresse.it Colite ulcerosa, al via campagna 'Io esco' per presa in carico innovativa(Adnkronos) - La quasi totalità (97%) delle persone che convive con una malattie infiammatoria cronica intestinale (Mici) vorrebbe ricevere un supporto psicologico al momento della diagnosi, e il 60% ... msn.com A big CIAO from our team in Stockholm for #ECCO2026! Uno dei momenti chiave a livello internazionale per comprendere dove sta andando la ricerca e come si sta evolvendo il trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali come la colite ulcero x.com