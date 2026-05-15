Malattia Inps più controlli e visite fiscali nel 2026 | cosa rischiano i lavoratori

Da quifinanza.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, i controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori saranno intensificati dall’Inps, con un aumento delle visite fiscali e l’introduzione di nuove procedure digitali. Le verifiche saranno più rapide e potranno essere richieste direttamente dai datori di lavoro, secondo quanto annunciato dall’ente previdenziale. Questa strategia mira a rafforzare il controllo sulle assenze per malattia, coinvolgendo anche le aziende nelle verifiche sui periodi di inabilità. Le novità coinvolgeranno principalmente i lavoratori che beneficiano di indennità di malattia.

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Il 2026 si profila come un anno di svolta per i controlli sulle assenze dal lavoro per malattia. L’Inps ha annunciato un rafforzamento della sorveglianza con più visite fiscali, nuove procedure digitali e verifiche più rapide richieste direttamente dai datori di lavoro. La stretta giunge mentre parallelamente crescono il numero dei certificati medici trasmessi all’Istituto e il volume delle ispezioni domiciliari. Dal punto di vista dei lavoratori, la novità comporta una stretta osservanza delle regole per non incappare in rischi occupazionali e fiscali. Le fasce di reperibilità restano infatti obbligatorie anche nei festivi e l’assenza ingiustificata può portare alla perdita dell’indennità di malattia e a sanzioni disciplinari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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