L’Inps ha intensificato i controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori, con un aumento delle visite fiscali. Questa novità riguarda un numero rilevante di dipendenti che hanno richiesto l’assenza, portando a una maggiore attenzione sulle verifiche riguardanti le certificazioni mediche. La misura mira a garantire una maggiore trasparenza e correttezza nelle richieste di assenza.

L'Inps ha inaugurato una stretta sulle visite fiscali a centinaia di migliaia di lavoratori che hanno richiesto assenza per malattia. Ma non per effetto di nuove norme. Nel secondo semestre 2025 i controlli domiciliari sono saliti a circa 399mila, in aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un trend che, a parità di regole, sta rendendo più frequenti gli accertamenti medico-legali richiesti dai datori di lavoro o disposti d'ufficio, con conseguenze rilevanti in caso di assenza ingiustificata. Visite fiscali Inps 2025-2026: perché aumentano i controlli L'aumento dei controlli emerge nel dettaglio dai dati relativi al terzo e quarto trimestre del 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Visite fiscali Inps, più controlli per le assenze da malattia: cosa rischiano i lavoratori

Leggi anche: Visite fiscali Inps, stretta sui controlli per assenze dovute a malattia: cosa rischiano i lavoratori

Più controlli per le visite fiscali Inps: ecco che cosa c'è da sapereI lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia saranno presto sottoposti a controlli sempre più mirati dal parte dell'Inps, incaricato di...

Temi più discussi: Visita fiscale INPS, ecco quanto è probabile un controllo durante la malattia, ce lo dice l'INPS: nuovi dati aggiornati; Visite fiscali Inps, la stretta sui controlli: crescono le verifiche ispettive per contrastare l'assenteismo; Inps, boom di visite fiscali: cosa cambia davvero nel 2026 e chi rischia di più; Inps, certificati di malattia e visite ispettive in crescita nel 2° semestre 2025: i dati.

Inps, boom di visite fiscali: cosa cambia davvero nel 2026 e chi rischia di piùNorme invariate, ma nel 2026 aumentano frequenza dei controlli e presenza sul territorio, con verifiche mirate e incrocio più esteso dei dati. Nel secondo semestre 2025 incremento del 3,7% delle ispez ... panorama.it

Certificati di malattia INPS/ Crescono i numeri ma anche le visite: i datiCertificati di malattia INPS in forte aumento, così come le verifiche ispettive. Ecco i dati evinti dall'Osservatorio ... ilsussidiario.net

Visite fiscali: nuovi controlli Inps per chi si mette in malattia - facebook.com facebook

Visite fiscali: nuovi controlli Inps per chi si mette in malattia x.com