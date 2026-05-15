Il pubblico si interroga sulle ragioni che hanno portato alla mancata consegna degli atti sequestrati dalla procura di Trieste, nel quadro di un'indagine riguardante mascherine contraffatte. La richiesta di ispezione è stata avanzata da un soggetto coinvolto, ma è stata respinta dall'autorità giudiziaria. Sono inoltre sollevati dubbi su chi abbia autorizzato l'acquisto di milioni di questi dispositivi di protezione non conformi alle normative vigenti.

? Domande chiave Perché la Procura di Trieste ha negato l'accesso agli atti sequestrati?. Chi ha autorizzato l'acquisto di milioni di mascherine contraffatte?. Quanto denaro pubblico è stato speso per i dispositivi non conformi?. Come sono state sdoganate le mascherine senza certificazione valida?.? In Breve Il colonnello Alberto Raffaele Cavallo conferma i sequestri della Guardia di Finanza a Trieste.. Bignami, Buonguerrieri e Filini indagano sugli acquisti del commissario Arcuri.. 880 milioni di mascherine contraffatte costate 1,25 miliardi di euro.. Prezzi d'acquisto stimati tra tre e quattro volte il valore di mercato.. Il senatore Lucio... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malan chiede ispezione a Trieste: dubbi su mascherine contraffatte

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