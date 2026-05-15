Malan chiede ispezione a Trieste | dubbi su mascherine contraffatte
Il pubblico si interroga sulle ragioni che hanno portato alla mancata consegna degli atti sequestrati dalla procura di Trieste, nel quadro di un'indagine riguardante mascherine contraffatte. La richiesta di ispezione è stata avanzata da un soggetto coinvolto, ma è stata respinta dall'autorità giudiziaria. Sono inoltre sollevati dubbi su chi abbia autorizzato l'acquisto di milioni di questi dispositivi di protezione non conformi alle normative vigenti.
? Domande chiave Perché la Procura di Trieste ha negato l'accesso agli atti sequestrati?. Chi ha autorizzato l'acquisto di milioni di mascherine contraffatte?. Quanto denaro pubblico è stato speso per i dispositivi non conformi?. Come sono state sdoganate le mascherine senza certificazione valida?.? In Breve Il colonnello Alberto Raffaele Cavallo conferma i sequestri della Guardia di Finanza a Trieste.. Bignami, Buonguerrieri e Filini indagano sugli acquisti del commissario Arcuri.. 880 milioni di mascherine contraffatte costate 1,25 miliardi di euro.. Prezzi d'acquisto stimati tra tre e quattro volte il valore di mercato.. Il senatore Lucio... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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