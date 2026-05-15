Covid caso mascherine contraffatte | senatore chiede ispezione in Procura a Trieste

Durante la riunione della commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia, si è discusso di un caso legato a mascherine contraffatte. Tra i vari punti trattati, è emersa una richiesta di ispezione in Procura a Trieste, avanzata da alcuni membri del Parlamento. Il nome della città è stato menzionato nel contesto di un’indagine legata a questo episodio. La questione riguarda il sospetto di prodotti non conformi distribuiti durante il periodo di emergenza sanitaria.

Il nome di Trieste spunta nei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta Covid in merito al caso delle mascherine contraffatte, segnalato da deputati e senatori di Fratelli d'Italia. Lucio Malan, presidente dei senatori di FdI, ha sentito in audizione il colonnello della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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