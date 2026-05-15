Maja Ognjenovi? sarà ancora la palleggiatrice della Savino del Bene Volley

La squadra di pallavolo femminile ha annunciato che la palleggiatrice serba farà parte del roster anche per la prossima stagione. La giocatrice ha già vestito la maglia della squadra nelle stagioni precedenti e continuerà a rappresentarla nel campionato in corso. Nessuna comunicazione ufficiale indica cambiamenti nel contratto o eventuali trattative con altri club. La società ha confermato il rinnovo e il suo ruolo nel team per il futuro immediato.

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Per la campionessa serba sarà la quarta stagione consecutiva a Scandicci. È stata fra le protagoniste del mondiale per club SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley anche nella prossima stagione vedrà nel roster la palleggiatrice serba Maja Ognjenovic. Per la campionessa serba sarà la quarta stagione consecutiva con la maglia della Savino Del Bene Volley, a conferma del forte legame costruito nel tempo tra la regista classe 1984 e il club scandiccese. Nel corso della stagione, Maja ha inoltre aiutato la Savino Del Bene Volley a raggiungere la prima storica finale di Coppa Italia del club e la seconda final four consecutiva di Cev Champions League. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Maja Ognjenovi? sarà ancora la palleggiatrice della Savino del Bene Volley ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano si conferma bestia nera della Savino Del Bene Volley: out in semifinale playoffNumia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley 3-1 (28-26, 19-25, 25-21, 25-22) NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin n. Coach Gaspari ancora alla guida della Savino Del Bene Scandicci: la squadra correrà su 4 frontiSCANDICCI – La Savino Del Bene Volley riparte da coach Marco Gaspari che guiderà la prima squadra anche nella stagione sportiva 2026-2027,...