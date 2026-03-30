Milano si conferma bestia nera della Savino Del Bene Volley | out in semifinale playoff

Milano ha eliminato la Savino Del Bene Volley in semifinale playoff, vincendo la serie con un punteggio di 3-1. La partita si è conclusa con i set 28-26, 19-25, 25-21 e 25-22, confermando il risultato in quattro incontri. La sfida si è svolta in casa della squadra milanese, che ha ottenuto la vittoria nei momenti chiave della partita.

Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley 3-1 (28-26, 19-25, 25-21, 25-22) NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin n.e., Bosio, Modesti (L2), Pietrini 3, Sartori, Danesi 11, Kurtagic 5, Cagnin n.e., Lanier 15, Egonu 35, Akimova, Piva 12, Fersino (L1). All: Lavarini. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 17, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 2, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 4, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 14, Antropova 26, Weitzel. All.: Gaspari. ARBITRI: Zanussi – Cavalieri – Venturi FIRENZE – Milano si conferma bestia nera della Savino Del Bene, che finisce la sua corsa playoff in gara 4 di semifinale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Milano si conferma bestia nera della Savino Del Bene Volley: out in semifinale playoff Articoli correlati Savino Del Bene, bestia nera Milano: ko in gara 1 di semifinale playoffSavino Del Bene Volley – Volley Bergamo 0-3 (26-28, 20-25, 16-25) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n. Leggi anche: Bestia nera Conegliano: Savino Del Bene Scandicci ko al PalaBigMat Contenuti e approfondimenti su Milano si conferma bestia nera della... Semifinale scudetto: super Antropova tiene in vita Scandicci contro Milano. Si va a gara-4Grazie a una grande prova di Ekaterina la squadra di Gasperi accorcia le distanze nella serie contro la Numia Vero Volley che conduce 3-1. Decisivo il crollo di Egonu nel finale, mercoledì si torna in ... gazzetta.it Savino Del Bene, bestia nera Milano: ko in gara 1 di semifinale playoffSavino Del Bene Volley – Volley Bergamo 0-3 (26-28, 20-25, 16-25) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Traballi n.e., Bechis 1, Skinner 3, Castillo (L1), Ruddins, Franklin 6, Ribechi (L2), Boset ... msn.com