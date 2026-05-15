Un cuoco appassionato ha raccontato come la cucina sia diventata uno spettacolo, paragonando il suo idolo a un supereroe. Dalla cucina della madre alle cucine di un ristorante con tre stelle Michelin, ha condiviso il percorso fatto finora, evidenziando sogni e impegno. La narrazione descrive un viaggio tra passione e dedizione, senza entrare in dettagli legali o di contesto istituzionale. La storia si concentra sul rapporto tra il protagonista e l’arte culinaria, tracciando un’evoluzione personale nel mondo gastronomico.

Passione, sogni e determinazione. Dalla cucina della mamma a quella Tre Stelle Michelin di Gualtiero Marchesi. Dai social a ‘showman’ del piccolo schermo. Andrea Mainardi non è solo uno chef, ma un personaggio poliedrico, che ha saputo mescolare ricette, narrazione e intrattenimento. Domenica alle 17.30 sarà il protagonista di una masterclass al Merlata Bloom di Milano. Lo chef bergamasco coinvolgerà il pubblico in un’esperienza che unisce tecnica, racconto e intrattenimento. Lo abbiamo intervistato in una delle pochissime pause delle sue intese giornate. Sappiamo che sei molto impegnato in queste settimane, cosa stai facendo? "Sto girando insieme a Marisa Laurito ‘L’assaggiastorie’, il nuovo programma su La7 il sabato mattina alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mainardi, se cucinare è uno show: "Gualtiero Marchesi? Un supereroe"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il cane di Achille Campanile, l’aglio di Gualtiero Marchesi e altri aneddoti vipDa più di un secolo i periodici Usa intrattengono i lettori con rubriche divertenti di aneddoti sui vip: li inventano agenzie che forniscono...

Leggi anche: Se il calcio è uno show, perché tanta paura dei turisti tifosi?

Mainardi, se cucinare è uno show: Gualtiero Marchesi? Un supereroeLo chef star dei social e della televisione sarà a Merlata Bloom per una masterclass tra ricette e intrattenimento La mia passionè nata quando ero bambino, guardando mia madre ai fornelli e sfogliand ... ilgiorno.it

Morto Gualtiero Marchesi, Cannavacciuolo e altri famosi chef lo ricordano cosìIl cordoglio dei colleghi e allievi di Gualtiero Marchesi sui social testimonia il grande rispetto per il cuoco (così desiderava essere definito) che per primo in Italia ricevette le tre stelle ... 105.net