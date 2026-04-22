Da oltre cento anni i giornali statunitensi pubblicano rubriche dedicate ad aneddoti sui personaggi famosi, spesso arricchite di storie divertenti e curiose. Questi contenuti vengono realizzati da agenzie specializzate che forniscono materiali ai giornalisti di gossip, contribuendo a creare un intrattenimento leggero per i lettori. Tra le storie più note ci sono quelle riguardanti animali domestici di personaggi pubblici e dettagli insoliti sulla loro vita privata.

Da più di un secolo i periodici Usa intrattengono i lettori con rubriche divertenti di aneddoti sui vip: li inventano agenzie che forniscono materiali ai columnist di gossip faceti. Nel caso sentiste il bisogno di ritrovare un po’ di buonumore in questi tempi cupi del cazzo con aneddoti gustosi redatti alla maniera americana, eccovi serviti. Marcello Marchesi sale le scale che conducono al suo appartamento. Sente dietro di sé un passo pesante ed esitante. E’ un facchino addetto ai traslochi che porta sulle spalle, con mille precauzioni, un enorme orologio a pendolo. Marchesi si fa da parte per lasciarlo passare. L’uomo si arresta un momento per asciugarsi la fronte e poi riprende il suo pesante fardello, preparandosi a salire.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il cane di Achille Campanile, l’aglio di Gualtiero Marchesi e altri aneddoti vip

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