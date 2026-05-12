Il calcio viene spesso descritto come uno spettacolo, attirando tifosi e turisti da tutto il mondo. Tuttavia, in alcuni eventi si osservano restrizioni e misure di sicurezza che limitano la presenza dei tifosi, anche stranieri, nei luoghi delle partite. Queste decisioni sono adottate per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Nonostante la sua natura di intrattenimento, lo sport si trova a dover gestire norme che ne limitano la partecipazione di pubblico.

C’è una singolare contraddizione nel racconto del calcio. Da un lato, è sempre più dominante la narrazione del calcio come spettacolo. Non inteso come sport, come metafora anche darwiniana della vita. No, come spettacolo, come esibizione. Tant’è vero che nel calcio si parla e si scrive spesso, per non dire sempre, di estetica, di grande bellezza eccetera. Psg-Bayern 5-4 è stata l’apoteosi del calcio imperante. “Questo è football”. Perenne ricerca del gol, di nuove soluzioni offensive. Il gol subito vissuto non come un dramma sportivo ma come un male necessario. Tra i vari sport, molto probabilmente il calcio sta seguendo quel che è avvenuto nel basket soprattutto quello americano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se il calcio è uno show, perché tanta paura dei turisti tifosi?

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